Вдвічі більше: у Польщі підвищать штрафи за протермінування техогляду

У Польщі планують вдвічі підвищити штрафи за протермінування технічного огляду транспортних засобів. Нові правила почнуть діяти з 1 червня 2022 року.

Нові санкції ініціював міністр інфраструктури та розвитку Польщі Анджей Адамчик. Відповідний проєкт розпорядження зареєстровано на сайті Центру урядового законодавства.

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Скільки доведеться заплатити за протермінований техогляд у Польщі

Проєкт розпорядження передбачає, що у разі проведення технічного огляду транспортного засобу через 30 календарних днів від встановленої дати, буде стягуватись додаткова плата у розмірі 100%. Фактично, за техогляд доведеться заплатити вдвічі більше від стандартної вартості.

Так, витрати на проведення протермінованого технічного огляду з 1 червня складатимуть:

196 злотих замість 98 злотих для легкових авто;

324 злотих замість 162 злотих для транспортних засобів на газових установках;

124 злотих замість 62 злотих для мотоциклів;

306 злотих замість 153 злотих для вантажівок.

Додамо, що окрім стандартних цін за техогляд транспортних засобів також додатково стягується 1 злотий за внесення результатів огляду у реєстраційне посвідчення.

До слова, збільшення штрафних санкцій, на думку польских чиновників, сприятиме дисциплінуванню водіїв та вчасному проходженню технічного огляду транспортних засобів. За проєктом розпорядження, додаткові 100% вартості за протермінування техогляду порушники перераховуватимуть на окремий рахунок Транспортно-технічної інспекції.

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