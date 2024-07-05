Француз висміяв стереотипи про парижан й "підірвав" тікток: відео, яке викликає усмішку

Алекс – викладач французької – дотепно висміяв головні стереотипи про парижан. Зокрема, про те, що вони – пихаті та зневажають всіх, хто розмовляє французькою з помилками.

Франція – справжня скарбничка зі стереотипами. Парижани неодмінно носять червоні беретки, обирають парфуми від "Шанель", купують на сніданок багети та круасани й обожнюють гарячий шоколад.

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Окрім того, стереотипна база кожного парижанина та кожної парижанки: не любити туристів, принципово з ними не переходити на англійську, зневажати всіх, хто – не з Франції.

Як Алекс створив сценку на мільйон

Викладач Алекс вирішив обіграти стереотипи у своєму відео. Він змоделював зустріч парижанина та туристів зі США. Вони виглядають трішки розгубленими, розповідають про свою любов до Парижа та несуть цілі пакети їжі з фастфуду.

Туристи ставлять різноманітні запитання, на які парижанин відповідає невдоволено та зверхньою. Найгострішою стає ситуація, коли мандрівники помиляються у вимові. Тоді парижанин просто "вибухає". Але тсс, далі без спойлерів!

Француз висміяв стереотипи про парижан: дивіться відео

Користувачі мережі оцінили відео. Вони жартують, що справжній сценарист "Емілі в Парижі" "спалився".