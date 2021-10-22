Чоловік не зміг змиритися з тим, що українка знайшла собі нового партнера. Про це пишуть італійські газети.

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Деталі нападу на українку в Італії

49-річна українка Олена розірвала стосунки з 59-річним жителем Італії Еціо Галєсі близько року тому. Та чоловік ніяк не міг залишити минулі стосунки у спокої. Цілий рік він стежив за колишньою пасією.

Напад люті охопив Еціо Галєсі, коли він дізнався, що в Олени почалися нові стосунки. Одержимий почуттями чоловік захотів помститися. Тож коли Олена припаркувалася біля свого будинку, італієць почав бити молотком по машині. Спочатку він розбив автомобільне скло. Потім жінка отримала кілька ударів молотком по голові.

Через отримані травми Олена на місці розпрощалася із життям. Коли до нападника дійшло усвідомлення того, що він накоїв у стані афекту, чоловік почав каятися та кричати до сусідів. Він зізнався людям у вбивстві та просив викликати на місце злочину карабінерів.