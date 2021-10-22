Мужчина не смог смириться с тем, что украинка нашла себе нового партнера. Об этом пишут итальянские газеты.

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Детали нападения на украинку в Италии

49-летняя украинка Елена разорвала отношения с 59-летним жителем Италии Эцио Галеси около года назад. Но мужчина никак не мог оставить прошлые отношения в покое. Целый год он следил за бывшей пассией.

Приступ ярости охватил Эцио Галеси, когда он узнал, что у Елены начались новые отношения. Одержимый чувствами мужчина захотел отомстить. Поэтому когда Елена припарковалась у своего дома, итальянец начал бить молотком по машине. Сначала он разбил автомобильное стекло. Затем женщина получила несколько ударов молотком по голове .