Важливий вантаж: українці зі США передали допомогу лікарням Дніпра

Українці, які проживають у США, відправили гуманітарну допомогу для медичних закладів Дніпра. Ба більше, вони планують передавати її й надалі.

Цей вантаж прибув у Дніпро напередодні, 9 лютого. Його передали представники української діаспори з американського міста Рочестер.

Читайте також Я тут почуваюсь вдома, – менеджер з маркетингу TransferGo про життя і роботу в Польщі

Подробиці про допомогу від діаспори

Мовиться про 16 багатофункціональних лікарняних ліжок та 50 ящиків витратних матеріалів. Їх вже найближчим часом спрямують у медичні заклади Дніпра.

Вантаж, який вже прибув у Дніпро, розподілять між:

міською клінічною лікарнею матері та дитини імені професора Руднєва;

міською клінічною лікарнею № 6;

Дніпропетровською обласною дитячої лікарнею.

"Такі багатофункціональні ліжка необхідні. Вони стануть у нагоді у нашому реанімаційному відділенні", – наголосив Ігор Македонський, гендиректор лікарні матері та дитини імені Руднєва.

Його колега з міської клінічної лікарні №6 підкреслив, що нові ліжка дадуть можливість надавати якіснішу та ефективнішу допомогу дніпрянам. Їх розмістять у відділенні інтенсивної терапії, яке лікує хворих на коронавірус.

У благодній організації "Об'єднання заради миру" пояснили, що вже скоро до Дніпра відправлять нову партію гуманітарної домоги зі США.