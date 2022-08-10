Как получить ваучеры на 500 злотых в Польше

На днях организация запустила еще одну программу. В этот раз помощь беженцам из Украины предусматривает не денежные выплаты, а ваучеры на 500 злотых.

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Такие ваучеры на покупку самых нужных вещей получат 9 тысяч семей украинцев. Раздачей ваучеров будут заниматься окружные и районные отделы Красного Креста в Польше до 16 сентября 2022 года.

Получить их можно только в 9 воеводствах Польши:

Нижнесилезское;

Любушское;

Малопольское;

Подкарпатское;

Подляское;

Силезское;

Свентокшиское;

Варминско-Мазурское;

Великопольское.

Подарочные ваучеры можно использовать в более чем 60 000 магазинах, розничных и сервисных точках в Польше. Подробный список по ссылке.

Профинансируют все на средства грантов, которые получает Польша от Норвегии, Исландии и Лихтенштейна в рамках сотрудничества с Норвежскими фондами и Фондами ЕЭП.

Кто имеет право получить ваучер

Те, кто пока не принимал помощи от Красного Креста и входит в одну из следующих категорий:

совершеннолетнее лицо, являющееся матерью / отцом / законным опекуном одного или нескольких детей;

проживающие вместе с членами семьи старше 50 лет;

лица, которым исполнилось 50 лет, и проживающие самостоятельно;

опекуны лиц с инвалидностью.

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