Как получить ваучеры на 500 злотых в Польше
На днях организация запустила еще одну программу. В этот раз помощь беженцам из Украины предусматривает не денежные выплаты, а ваучеры на 500 злотых.
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Такие ваучеры на покупку самых нужных вещей получат 9 тысяч семей украинцев. Раздачей ваучеров будут заниматься окружные и районные отделы Красного Креста в Польше до 16 сентября 2022 года.
Получить их можно только в 9 воеводствах Польши:
- Нижнесилезское;
- Любушское;
- Малопольское;
- Подкарпатское;
- Подляское;
- Силезское;
- Свентокшиское;
- Варминско-Мазурское;
- Великопольское.
Подарочные ваучеры можно использовать в более чем 60 000 магазинах, розничных и сервисных точках в Польше. Подробный список по ссылке.
Профинансируют все на средства грантов, которые получает Польша от Норвегии, Исландии и Лихтенштейна в рамках сотрудничества с Норвежскими фондами и Фондами ЕЭП.
Кто имеет право получить ваучер
Те, кто пока не принимал помощи от Красного Креста и входит в одну из следующих категорий:
- совершеннолетнее лицо, являющееся матерью / отцом / законным опекуном одного или нескольких детей;
- проживающие вместе с членами семьи старше 50 лет;
- лица, которым исполнилось 50 лет, и проживающие самостоятельно;
- опекуны лиц с инвалидностью.
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