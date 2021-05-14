Вашингтон послаблює карантин: які заклади відновлять роботу і коли

На тлі зниження захворюваності на COVID-19 влада столиці США оголосила графік відкриття низки закладів та анонсувала зміни, що стосуються дозволеної кількості осіб, які можуть одночасно перебувати у приміщеннях. Більшість карантинних обмежень у Вашингтоні будуть зняті вже наприкінці травня.

Про це зазначила голова міста Мюрієл Баузер. Вона оприлюднила двоетапний план виходу з карантину.

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Як Вашингтон виходитиме з карантину

Ситуація з коронавірусом у Вашингтоні нормалізується завдяки активній вакцинації. Мюрієл Баузер також оголосила, що польовий госпіталь, який був розгорнутий у вашингтонському конгрес-центрі у 2020 році на випадок переповнення лікарень, буде демонтований.

Я рада, що він нам так і не знадобився,

– пояснила Мюрієл Баузер.

Оскільки місто готове поступово повертатися у звичний ритм життя, то 21 травня 2021 року ресторани, спортивні зали, школи, офіси та релігійні будівлі вже зможуть проводити різноманітні заходи у приміщеннях. Та все ж за умови, що всі присутні особи на подіях будуть у масках.

Що стосується барів, нічних клубів та інших розважальних закладів, то влада пообіцяла зняти обмеження з них до 11 червня.

Голова міста додала, що вона, можливо, схвалить прохання компанії Monumental Sports (яка володіє хокейною командою Capitals і баскетбольною командою Wizards) про збільшення заповнюваності приміщень з 10% до 25% для можливих матчів плей-офф.

За оголошеним планом уряду, Вашингтон вийде з карантину вже у липні 2021 року.



Вашингтон виходить із карантину / Фото Unsplash