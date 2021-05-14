Об этом заявила глава города Мюриел Баузер. Она обнародовала двухэтапный план выхода из карантина.
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Как Вашингтон выходить из карантина
Ситуация с коронавирусом в Вашингтоне нормализуется благодаря активной вакцинации. Мюриел Баузер также объявила, что полевой госпиталь, который был развернут в вашингтонском конгресс-центре в 2020 году на случай переполнения больниц, будет демонтирован.
Я рада, что он нам так и не понадобился,
– пояснила Мюриел Баузер.
Поскольку город готов постепенно возвращаться в привычный ритм жизни, то 21 мая 2021 года рестораны, спортивные залы, школы, офисы и религиозные здания уже смогут проводить различные мероприятия в помещениях. И все же при условии, что все присутствующие лица на событиях будут в масках.
Что касается баров, ночных клубов и других развлекательных заведений, то власти пообещали снять ограничения из них до 11 июня.
Глава города добавила, что она, возможно, одобрит просьбу компании Monumental Sports (которая владеет хоккейной командой Capitals и баскетбольной командой Wizards) об увеличении заполняемости помещений с 10% до 25% для возможных матчей плей-офф.
Вашингтон выходит из карантина / Фото Unsplash