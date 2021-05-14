Об этом заявила глава города Мюриел Баузер. Она обнародовала двухэтапный план выхода из карантина.

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Как Вашингтон выходить из карантина

Ситуация с коронавирусом в Вашингтоне нормализуется благодаря активной вакцинации . Мюриел Баузер также объявила, что полевой госпиталь , который был развернут в вашингтонском конгресс-центре в 2020 году на случай переполнения больниц, будет демонтирован.

Я рада, что он нам так и не понадобился,

– пояснила Мюриел Баузер.

Поскольку город готов постепенно возвращаться в привычный ритм жизни, то 21 мая 2021 года рестораны, спортивные залы, школы, офисы и религиозные здания уже смогут проводить различные мероприятия в помещениях . И все же при условии, что все присутствующие лица на событиях будут в масках .

Что касается баров, ночных клубов и других развлекательных заведений , то власти пообещали снять ограничения из них до 11 июня .

Глава города добавила, что она, возможно, одобрит просьбу компании Monumental Sports (которая владеет хоккейной командой Capitals и баскетбольной командой Wizards) об увеличении заполняемости помещений с 10% до 25% для возможных матчей плей-офф.

По объявленному плану правительства, Вашингтон выйдет из карантина уже в июле 2021 года.