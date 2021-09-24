Квартира площею 65 квадратних метрів, згідно з даними Чеського статистичного управління, сьогодні коштує у середньому 3 751 020 крон (понад 4,6 мільйона гривень). Ціна одного квадратного метра зросла більш ніж на 15 тисяч крон – з минулорічних 42 тисяч до нинішніх 58 тисяч крон.

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Динаміка подорожчання по регіонах

Найдорожчим містом для купівлі нерухомості у Чехії традиційно залишається столиця – Прага. Найдешевше житло можна знайти в Усті-над-Лабою, що на півночі республіки. Ціна одного квадратного метра у Празі сягає майже 112 тисяч крон, а в Усті-над-Лабою – трохи менше ніж 30 тисяч крон.

Найдорожчі квартири площею 65 квадратних метрів наразі у таких регіонах:

Прага – 7 243 116 крон. Південноморавський край – 4 535 765 крон. Середня Чехія – 4 167 426 крон.

Середня ціна нерухомості з минулого року зросла у всіх 14 регіонах Чехії, однак найнижчий показник підвищення вартості зафіксовано у Карловарському краї. Тут майбутній власник житла заплатить близько 2 250 000 крон, коли у березні 2020 року та ж квартира коштувала на 250 тисяч крон дешевше.

Динаміка зростання цін на середньостатистичну нерухомість у Чехії / Інфографіка EMA