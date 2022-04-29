Так, по всій Польщі для українців доступні безкоштовні курси з вивчення польської. А тепер у Варшаві стартує ще одна програма з мовних курсів, орієнтована на молодь. Це ініціатива Варшавського приватного ліцею ім. Зузанни Ґінчанки.

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Хто може записати на безкоштовні курси польської

Варшавський ліцей запрошує на курси польської мови українців й українок шкільного віку. Тобто до безкоштовного, але інтенсивного навчання можуть долучитися учні початкові та середньої школи.

Ми хочемо, щоб учасники й учасниці мали шанс оволодіти польською мовою на такому рівні, який дозволить їм повноцінно брати участь у шкільних заняттях у наступному навчальному році (від вересня 2022 року),

– кажуть представники ліцею.

Коли, як і де проходитимуть заняття

Усі уроки проводитимуть в авдиторіях ліцею, що на вулиці Вавельберга, 10 (станція метро Плоцька). Заняття заплановані на другу половину дня (з 15:00) з травня до кінця червня. Кожен курс триватиме 5 тижнів.

Формати навчання:

2 рази в тиждень, 1 година і 20 хвилин (два уроки по 40 хвилин);

5 разів в тиждень, 1 година і 20 хвилин (два уроки по 40 хвилин).

Важливо! Заявки приймають на електронну пошту: liceum@lm.org.pl. Напишіть українською, чому ви хочете взяти участь у курсі та яка частота занять вам підходить.

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