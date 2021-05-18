У Варшаві звучатимуть сирени тривоги: що вони означають

У Варшаві з 17 по 21 травня оперативне командування Збройних сил проводитиме навчання. Це відбуватиметься на території всього міста. Тож жителі польської столиці чутимуть гучні сигнали.

Ці сирени тривоги не слугуватимуть свідченням небезпеки. Тому жителі Варшави не мають жодних приводів для хвилювань. Їм лише доведеться перетерпіти тимчасові незручності, пов'язані з шумом.

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Детальніше про навчання

Навчання призначені для перевірки працездатності пристроїв і системи попередження.

Серени лунатимуть у різний час доби. Під час звучання сирена буде міняти свою силу, оскільки саме такий сигнал використовується при нальотах авіації або ракетних атаках.

Також буде перевірена система "тривоги". Вона буде супроводжуватися звуковими сигналами тривалістю 3 хвилини.



У Варшаві звучатимуть сирени тривоги / Фото Unsplash