Эти сирены тревоги не свидетельствуют об опасности. Поэтому у жителей Варшавы нет никаких поводов для волнений. Им только придется перетерпеть временные неудобства, связанные с шумом.

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Подробнее об обучении

Обучение предназначены для проверки работоспособности устройств и системы предупреждения .

Серены будут звучать в разное время суток . Во время звучания сирена будет менять свою силу, поскольку именно такой сигнал используется при налетах авиации или ракетных атаках.

Также будет проверена система "тревоги" . Она будет сопровождаться звуковыми сигналами длительностью 3 минуты .