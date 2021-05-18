Эти сирены тревоги не свидетельствуют об опасности. Поэтому у жителей Варшавы нет никаких поводов для волнений. Им только придется перетерпеть временные неудобства, связанные с шумом.
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Подробнее об обучении
Обучение предназначены для проверки работоспособности устройств и системы предупреждения.
Серены будут звучать в разное время суток. Во время звучания сирена будет менять свою силу, поскольку именно такой сигнал используется при налетах авиации или ракетных атаках.
Также будет проверена система "тревоги". Она будет сопровождаться звуковыми сигналами длительностью 3 минуты.
В Варшаве будут звучать сирены тревоги / Фото Unsplash