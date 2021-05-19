У Варшаві зупинили лінію метро: на колію впав напівголий українець – фото

16 травня близько 6 години ранку рух поїздів на другій лінії варшавського метро було призупинено. На колію впав напівоголений чоловік, і свідки події одразу ж викликали поліцію.

Чоловіком виявився громадянин України. За словами очевидців, він був на підпитку, а впав випадково чи стрибнув навмисно – невідомо.

Цікаво У Варшаві звучатимуть сирени тривоги: що вони означають

Люди почали допомагати українцю вибратись на платформу та все ж витягнули бідолаху на безпечну частину станції.

Після приїзду поліцейських чоловік поводився агресивно та почав ображати правоохоронців. Офіцери змушені були застосувати силу та затримати нетверезого іноземця.

Ім'я та вік громадянина України правоохоронці не називають. Чоловіка направили до місцевого відділку поліції, після чого рух поїздів на другій лінії варшавського метро відновили.

Українець впав на колію у варшавському метро: дивіться фото