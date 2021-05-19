Мужчиной оказался гражданин Украины. По словам очевидцев, он был в нетрезвом состоянии, а упал случайно или прыгнул преднамеренно – неизвестно.

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Люди начали помогать украинцу выбраться на платформу и все же вытащили бедолагу на безопасную часть станции.

После приезда полицейских мужчина вел себя агрессивно и начал оскорблять правоохранителей. Офицеры были вынуждены применить силу и задержать нетрезвого иностранца.

Имя и возраст гражданина Украины правоохранители не называют. Мужчину направили в местный участок полиции, после чего движение поездов на второй линии варшавского метро возобновили.

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