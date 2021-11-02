Трагічний інцидент трапився 1 листопада, приблизно о 15:00. Травми, яких зазнала жінка, були несумісні з життям.

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Наразі невідомо, був це нещасний випадок чи самогубство. У місцевій поліції повідомили, що загиблій було близько 40 років. Вона зірвалася з висоти – з четвертого поверху на мінус перший. Поки що правоохоронцям не вдалося встановити особу жертви та з'ясувати, що вона робила у торговому центрі.

Минулого тижня там загинув чоловік

Кілька днів тому, ввечері 28 жовтня, у тому ж торговому центрі упав з висоти чоловік. За неофіційними даними, він зірвався з третього поверху. Очевидці викликали швидку допомогу. Правоохоронці поспілкувалися зі свідками трагедії. Втім, подробиць про розслідування поки не повідомляли.

Złote Tarasy – ТЦ у центрі Варшави

Офісний та торговий центр Złote Tarasy розташований поблизу залізничної станції "Варшава центральна". Загальна площа будівлі торгового складає 205 000 квадратних метрів. Всередині є близько 200 магазинів та ресторанів, готель, кінотеатр з 8 залами й підземний паркінг, який вміщає до 1 400 автомобілів. Також в офісному комплексі розташоване посольство Об'єднаних Арабських Еміратів.

Де розташований торговий центр Złote Tarasy: дивіться на карті