У Варшаві виступлять українці KALUSH та alyona alyona: квитки безкоштовні
Джерело:The Warsaw
На початку жовтня у Варшаві, столиці Польщі, пройде фестиваль SCOPES від Porsche. Там можна буде послухати українські гурти KALUSH, SKOFKA та KRUTЬ, а також alyona alyona.
Cам фестиваль триватиме з 6 по 10 жовтня. Виступи усіх артистів з України відбудуться у четвер, 7 жовтня.
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Коли виступатимуть українські гурти:
- SKOFKA о 16:00 – 17:00;
- KRUTЬ о 17:30 – 18:30;
- KALUSH о 19:00 – 20:00;
- alyona alyona о 20:30 – 21:30.
Усі вони виступатимуть наживо разом Оленою Марі Емріх, німецькою художницею-концептуалісткою. Вона представить перформанс "Повне вигорання".
Також в рамках фестивалю пройдуть виступи і інших артистів: VTSS; LUTTO LENTO; BOŻNA; GIRLS * TO THE FRONT; RADIO KAPITAŁ та інших.Зверніть увагу! Вхід на виступи безкоштовний. Проте потрібно попередньо забронювати собі квиток на сайті організатора.
Коронавірусні обмеження: що варто знати
Організатори закликали відвідувачів заходу дотримуватися обмежень, впроваджених через пандемію коронавірусу COVID-19. Зокрема – дотримуватися соціальної дистанції у щонайменше 1,5 метра та бути у захисній масці. Також просять прикривати рот та ніс, якщо кашляєш або чхаєш, та дезинфікувати руки.