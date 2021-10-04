Cам фестиваль триватиме з 6 по 10 жовтня. Виступи усіх артистів з України відбудуться у четвер, 7 жовтня.

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Коли виступатимуть українські гурти:

SKOFKA о 16:00 – 17:00;

KRUTЬ о 17:30 – 18:30;

KALUSH о 19:00 – 20:00;

alyona alyona о 20:30 – 21:30.

Усі вони виступатимуть наживо разом Оленою Марі Емріх, німецькою художницею-концептуалісткою. Вона представить перформанс "Повне вигорання".

Також в рамках фестивалю пройдуть виступи і інших артистів: VTSS; LUTTO LENTO; BOŻNA; GIRLS * TO THE FRONT; RADIO KAPITAŁ та інших.

Зверніть увагу! Вхід на виступи безкоштовний. Проте потрібно попередньо забронювати собі квиток на сайті організатора.

Коронавірусні обмеження: що варто знати

Організатори закликали відвідувачів заходу дотримуватися обмежень, впроваджених через пандемію коронавірусу COVID-19. Зокрема – дотримуватися соціальної дистанції у щонайменше 1,5 метра та бути у захисній масці. Також просять прикривати рот та ніс, якщо кашляєш або чхаєш, та дезинфікувати руки.