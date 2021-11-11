У музеї представлено близько 100 оригінальних експонатів. Деякі з них мають надзвичайну історичну цінність. Водночас інші – більш розважального характеру.

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Що можна робити у Magic Mind

У музеї зберігається, зокрема, найбільше у світі дзеркало Infinity Mirror. Це місце для левітації, де можна зробити напам'ять приголомшливі фото та відео. Є там і знаменита водяна скринька Гудіні, а також перевернута та дзеркальна кімнати.

Однією із особливістей музей Magic Mind є кімната з доповненою реальністю. Зайшовши туди, можна за лічені секунди "опинитися", наприклад, в африканських джунглях. Навколо навіть "гулятимуть" дикі тварини, тож емоцій не бракуватиме.

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Унікальні експонати у варшавському музеї

Окрім розважальних кімнат, у музеї можна побачити багато оригінальних експонатів, пов'язаних із всесвітньо відомими ілюзіоністами. Є, наприклад, ключі Гаррі Гудіні – майстра звільнень від найнадійніших замків. Також представлений номер газети The Times з оголошенням про його смерть. Є й речі одного із найвідовіших карткових фокусників Еда Марло. Він, до речі, був поляком, хоча у ранньому віці емігрував до США. "У цій частині музею на гостей чекатиме ілюзіоніст, який не лише розповість про історію ілюзії, а й покаже деякі прийоми", анонсувв арт-директор Magic Mind.

Ціни. Повний квиток обійдеться у 45 злотих (близько 290 гривень). За сімейний, тобто для 2 дорослих та динитин, треба заплатити 100 злотих (близько 650 гривень). Пільговий, який діє для дітей від 3 років, учнів та студентів, коштує 25 злотих (приблизно 160 гривень).