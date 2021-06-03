У магазині продають практично всі непродовольчі товари: від засобів особистої гігієни до предметів одягу. Є у Multi Market і побутова техніка.

Цікаво Я чую українську у Варшаві кожного дня, – львів'янин про життя та роботу в Польщі

Детальніше про магазин

Магазин розміщений за адресою Aleja Krakowskiej 99. Представник магазину зазначив, що це буде свого роду невеликий AliExpress у Варшаві, але товар буде доступний одразу, тож покупцеві не доведеться чекати його відправлення.

Multi Market – універсальний магазин. В ньому можна знайти, серед іншого, косметику, канцелярські товари, предмети особистої гігієни, легку побутову техніку, зоотовари та багато всього. Асортимент продукції постійно розширюватиметься. У нас великий вибір взуття. Ціни починаються від 9 злотих,

– розповів представник Multi Market.

Працюватиме магазин сім днів на тиждень з 8:00 до 21:00.

У Варшаві відкрили Multi Market / Фото телеграм-канал @polandishere

У Варшаві відкрили Multi Market / Фото телеграм-канал @polandishere

У Варшаві відкрили магазин з асортиментом, як на AliExpress / Фото телеграм-канал @polandishere

У Варшаві відкрили Multi Market / Фото телеграм-канал @polandishere

У Варшаві відкрили Multi Market / Фото телеграм-канал @polandishere

У Варшаві відкрили Multi Market / Фото телеграм-канал @polandishere

У Варшаві відкрили Multi Market / Фото телеграм-канал @polandishere

У Варшаві відкрили Multi Market / Фото телеграм-канал @polandishere