У Варшаві оголосили набір на курси водіння трамваїв: скільки заробляють машиністи

У столиці Польщі шукають нових машиністів. Компанія Tramwaje Warszawskie оголосила про старт набору на курси водіння трамвая, після закінчення яких гарантують працевлаштування. Розповідаємо, які умови потрібно виконати, аби стати водієм і скільки можна заробити.

Значна частина українських біженців, які опинилися в Польщі через повномасштабну війну в Україні, або уже знайшли роботу, або тільки планують працевлаштуватися. Тож якщо ви перебуваєте у Варшаві й досі шукаєте роботу, то є чудова нагода опанувати професію водія трамвая і працювати за трудовим договором у компанії Tramwaje Warszawskie.

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Які умови, аби стати водієм трамвая у Польщі

кандидат повинен бути не молодше 21 року;

мати мінімальну професійну освіту;

мати права водія (категорії крім AM і T);

постійно проживати у Варшаві або в місці, звідки можна дістатися до столиці громадським транспортом у нічний час.

Крім цього, є певні вимоги щодо фізичних параметрів претендентів, які обумовленні технічними особливостями кабіни трамвая. Відтак, перевагу надаватимуть кандидатам зі зростом близько 160 – 190 сантиметрів та вагою до 130 кілограмів.

Скільки отримують машиністи трамваїв у Варшаві

Згідно зі свіжими даними, у вересні водій зі стажем у кілька років мав зарплату у 5679 злотих нетто. Вона складалася зі ставки у розмірі 4 100 злотих та надбавки у розмірі 1 668 злотих. Якщо ж влаштуватися на роботу без досвіду й одразу після закінчення курсів, то водіям-початківцям платитимуть приблизно на 500 злотих менше.