Значительная часть украинских беженцев, оказавшихся в Польше из-за полномасштабной войны в Украине, либо уже нашли работу , либо только планируют трудоустроиться. Так что если вы находитесь в Варшаве и до сих пор ищете работу, то есть прекрасная возможность овладеть профессией водителя трамвая и работать по трудовому договору в компании Tramwaje Warszawskie.

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Какие условия, чтобы стать водителем трамвая в Польше

кандидат должен быть не моложе 21 года;

иметь минимальное профессиональное образование;

иметь водительские права (категории кроме AM и T);

постоянно проживать в Варшаве или в месте, откуда можно добраться до столицы общественным транспортом в ночное время.

Кроме этого, есть определенные требования к физическим параметрам претендентов, которые обусловлены техническими особенностями кабины трамвая. Следовательно, предпочтение будут отдавать кандидатам с ростом около 160 – 190 сантиметров и весом до 130 килограммов.

Сколько получают машинисты трамваев в Варшаве

Согласно свежим данным, в сентябре водитель со стажем в несколько лет имел зарплату в 5679 злотых нетто. Она состояла из ставки в размере 4100 злотых и надбавки в размере 1668 злотых. Если же устроиться на работу без опыта и сразу после окончания курсов, то начинающим водителям будут платить примерно на 500 злотых меньше.