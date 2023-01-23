Чиновники варшавського району Targówek, де звели "13-квартирину" будівлю, запевняють, що видавали дозвіл на будівництво односімейного будинку. Тепер же у цьому будинку, що на вулиці Jórskiego, облаштували з дюжину мініатюрних квартир. Середній розмір житла не перевищує 9 квадратних метрів.

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Ще 2017 року ми видали дозвіл на будівництво будинку на одну родину. У 2020 році було отримано заявку на зміну дозволу для багатоквартирного будівництва. Ми відмовили, бо заява була неповною. Наше рішення було оскаржено у воєводи, але він залишив його чинним,

– повідомляє Рафал Ласота, прессекретар управління району Targówek.

В односімейному будинку облаштували 13 квартир / Фото Warszawa.Wyborcza

Двоповерховий будинок стоїть на вузькій прямокутній ділянці – 30 метрів завдовжки та 9 метрів завширшки. По обидва боки розташовані односімейні будинки. Біля будівлі немає паркувальних місць, якщо не брати до уваги невелику площу для однієї машини.

Будинок не розрахований на 13 квартир. З усім тим, саме стільки квартири розмістили у будівлі. В кожне помешкання ведуть окремі двері зі сходової клітки. В усіх ванних кімнатах є поштові скриньки та домофони.

Квартира за зразком японських мікроквартир для тих, кому потрібен власний простір, але в мінімальному обсязі. (...) З потенціалом інвестора, для здачі в оренду або для власного користування,

– так розхвалюється приміщення в рекламі.

Мікроквартира площею 8,9 квадратних метра коштує тут 130 тисяч злотих. За словами рієлтора, таке "японське" житло дуже популярне: їх часто купують для оренди.

Однак, швидше за все, планам забудовника не судилося здійснитися. Орган будівельного нагляду подав заявку на зміну використання будівлі, щоб відновити її як односімейний будинок.