Це знизило б витрати на обслуговування, а також скоротило кількість самогубств – коштом оснащення платформ додатковими стінами. Аналогічний підхід використовують у багатьох містах світу – наприклад, у Дубаї, Копенгагені, Римі, Парижі, Ліоні.

Читайте також Відновлення польотів в Україні: коли пасажирські літаки знову почнуть літати

У Варшаві хочуть запустити поїзди метро без машиністів

Влада Варшави розглядає можливість запустити метро без машиністів. Якщо проєкт схвалять, реалізовувати його почнуть на четвертій гілці (будувати яку планують до 2027-го).

Четверта гілка об'єднає райони Тархомін та Вілянув. Вона включатиме 26 станцій. На кожній установлять стіни з додатковими дверима – щоб підвищити безпеку на платформах.

Автоматизувати роботу метро у Варшаві хотіли й раніше. Але через те, що першою та другою лінією ходять різноманітні склади, реалізувати проєкт було проблематично. Влада побоювалася, що поїздами без машиністів городяни користувалися б рідше.

У Варшаві хочуть запустити поїзди метро без машиністів / Фото Unsplash

Однак, у разі четвертої гілки "підземки" не виключено, що така новинка врешті-решт прийде до Варшави. Мерія оголосила про тендер на передпроєктні роботи над 26-кілометровим маршрутом між Тархоміном та Вілянувом. Три з них стануть пересадними на першу та другу лінії.

Нагадаємо, що нещодавно міськрада виділила 56 мільйонів злотих на початок підготовки до будівництва четвертої лінії метрополітену. Компанія, обрана внаслідок тендеру, отримає дедлайн до 2027 року. Передпроєктні роботи мають дати відповіді на питання, чи можна використовувати автономні транспортні засоби (без водія) та систему дверей на перонах станцій, зазначила мерія.