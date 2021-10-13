Радниця району Сільвія Мруз вважає, що до снігу не треба ставитися як до простих опадів. Вона переконана, що його варто сприймати як "сировину, яка стане альтернативою охолодження повітря влітку".

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Крім цього, Мруз зауважила, що такий досвід успішно застосовують в Японії, Швеції та Канаді. Сніг там зберігають у спеціальних місцях, щоб влітку використовувати його для охолодження. Цим займається, зокрема, лікарня Сундсвалль у шведському Стокгольмі. Протягом вже 8 років там взимку добре утрамбований сніг збирають на ізольованому складі. Влітку під час спекотної погоди його змішують з водою та подають в батареї для охолодження.

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Влада району підтримує пропозицію

Заступник мера району Гжегож Висоцький вже відповів на запит радниці Мруз. Він підкреслив, що це питання є пріоритетним. За словами чиновника, влада розглядає можливість негайного контакту з канадськими вченими. Крім цього, польські спеціалісти зможуть поїхати у лікарню Стокгольма, аби досвід. Віцемер запевнив, що виділить 2 гаражі для зберігання снігу.

Водночас Висоцький зауважив, що можна розглянути й варіант зберігання сніговиків, яких часто роблять місцеві мешканці. На його думку, їм можна транспортувати на склади, аби згодом використовувати воду, яка від них залишилася, для поливу парків.