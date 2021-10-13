Советник района Сильвия Мруз считает, что к снегу не надо относиться как к простым осадкам. Она убеждена, что его следует воспринимать как "сырье, которое станет альтернативой охлаждения воздуха летом".

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Кроме этого, Мруз заметила, что такой опыт успешно применяют в Японии, Швеции и Канаде. Снег там хранят в специальных местах, чтобы летом использовать его для охлаждения. Этим занимается, в частности, больница Сундсвалль в шведском Стокгольме. В течение уже 8 лет там зимой хорошо утрамбованный снег собирают в изолированном составе. Летом во время жаркой погоды его смешивают с водой и подают в батареи для охлаждения.

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Власти района поддерживает предложение

Заместитель мэра района Гжегож Высоцкий уже ответил на запрос советника Мруз. Он подчеркнул, что этот вопрос является приоритетным. По словам чиновника, власти рассматривают возможность немедленного контакта с канадскими учеными. Кроме этого, польские специалисты смогут поехать в больницу Стокгольма, чтобы изучить тамошний опыт. Вице-мер заверил, что выделит 2 гаража для хранения снега.

В то же время Высоцкий отметил, что можно рассмотреть и вариант хранения снеговиков, которых часто делают местные жители. По его мнению, им можно транспортировать на склады, чтобы впоследствии использовать воду, которая от них осталась, для полива парков.