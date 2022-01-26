У Варшаві для українців покажуть мультфільм "Співай 2" рідною мовою
Джерело:The Warsaw
У польській столиці відбудуться покази нової частини мультфільму "Співай". Спеціально для українців, які живуть у Варшаві, герої говоритимуть українською мовою.
Мультфільм транслюватимуть у кінотеатрі Helios, що розташований у торговому центрі Blue City.
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Розклад сеансів та вартість
Покази відбудуться із п'ятниці 21 січня по четвер 27 січня у різний час. Квитки продаються за ціною від 14,90 до 18,90 злотих. Їх можна придбати:
- в касах кінотеатру,
- онлайн.
Про що цей мультфільм
У другій частині захопливого мультфільму ми побачимо улюблених персонажів.
Головний герой мультиплікаційної картини "Співай 2", тугіше затягнувши пояс, намагається впоратися зі своїми підопічними, не обділеними талантом: пухляшем, який вічно пускається в танець, школяркою-скромнягою, зухвалою дівчинкою, велетенського зросту гангстером, а також матір'ю кількох малюків, які у прямому розумінні слова – свині,
– мовиться в анотації до мультфільму.
Щоб досягти успіху, отримати море вражень і покращити своє становище, компанія вирушає в серце світових розваг, перетягує до себе в команду рок-виконавця і забирається на сцену, щоб представити аудиторії нове дивовижне шоу!
Офіційний трейлер мультфільму "Співай 2": дивіться відео
Зауважимо, що раніше кінотеатр Helios показував українською мовою нову частину "Людини-павука". Квитки тоді теж коштували 14,90 – 18,90 злотих.