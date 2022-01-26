У Варшаві для українців покажуть мультфільм "Співай 2" рідною мовою

У польській столиці відбудуться покази нової частини мультфільму "Співай". Спеціально для українців, які живуть у Варшаві, герої говоритимуть українською мовою.

Мультфільм транслюватимуть у кінотеатрі Helios, що розташований у торговому центрі Blue City.

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Розклад сеансів та вартість

Покази відбудуться із п'ятниці 21 січня по четвер 27 січня у різний час. Квитки продаються за ціною від 14,90 до 18,90 злотих. Їх можна придбати:

в касах кінотеатру,

онлайн.

Про що цей мультфільм

Helios – перша мережа кінотеатрів у Польщі, яка вирішила ввести до свого репертуару покази фільмів українською мовою. Перший такий показ пройшов ще у листопаді 2018 року.

У другій частині захопливого мультфільму ми побачимо улюблених персонажів.

Головний герой мультиплікаційної картини "Співай 2", тугіше затягнувши пояс, намагається впоратися зі своїми підопічними, не обділеними талантом: пухляшем, який вічно пускається в танець, школяркою-скромнягою, зухвалою дівчинкою, велетенського зросту гангстером, а також матір'ю кількох малюків, які у прямому розумінні слова – свині,

– мовиться в анотації до мультфільму.

Щоб досягти успіху, отримати море вражень і покращити своє становище, компанія вирушає в серце світових розваг, перетягує до себе в команду рок-виконавця і забирається на сцену, щоб представити аудиторії нове дивовижне шоу!

Офіційний трейлер мультфільму "Співай 2": дивіться відео

Зауважимо, що раніше кінотеатр Helios показував українською мовою нову частину "Людини-павука". Квитки тоді теж коштували 14,90 – 18,90 злотих.