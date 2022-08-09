З Варшави будуть курсувати двоповерхові сучасні потяги: як вони виглядають зсередини

Про двоповерхові вагони для PKP Intercity говорять роками. Тепер же стало відомо, що польский перевізник придбає для свого парку 38 семивагонних двоповерхових потягів та 45 електровозів. На яких напрямках вони курсуватимуть та коли почнуть здійснювати рейси – читайте у нашому матеріалі.

Якими саме вагонами поповниться парк PKP Intercity

Польська транспортна компанія замовила 38 семивагонних двоповерхових поїздів. А щоб їх сформувати, потрібно 228 двоповерхових некерованих вагонів та 38 тягачів з кабіною для машиніста (САВ).

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Кожен потяг складатиметься з одного рульового вагона CAB, одного вагона COMBO та п’яти вагонів UNI. Загалом у них можна розмістити щонайменше 650 пасажирів. Усі поїзди будуть оснащені WI-FI та мультимедійною системою інформування пасажирів.

Крім цього, у вагонах буде спеціальний автомат з гарячими напоями та їжею. А у вагоні COMBO передбачені місця для маломобільних груп населення.



Двоповерховий потяг PKP Intercity / Фото intercity

Де будуть курсувати двоповерхові потяги

Нові потяги мають обслуговувати найзавантаженіші маршрути. Тож вони вийдуть на рейси, що сполучатимуть Варшаву й Гдиню, Ольштин, Білосток, Тересполь, Люблін, Радом, Кельце, Краків, Лодзь, Торунь та Бидгощ.

Багатоповерхові вагони стануть новинкою в нашому парку і дозволять нам ефективно обслуговувати пасажирів, які подорожують між найбільшими польськими агломераціями, зокрема до для роботи чи навчання. Технічні можливості транспортних засобів будуть адаптовані до модернізованих залізничних колій, що дозволить здійснювати поїздки зі швидкістю до 200 кілометрів на годину,

– говорить Марек Хранєк, президент правління PKP Intercity.

Перші 3 локомотиви, 2 рульові вагони та 12 центральних вагонів повинні бути поставлені компанії не пізніше 31 грудня 2023 року.

Як виглядатимуть нові вагони зсередини



Фото intercity



Фото intercity



Фото intercity