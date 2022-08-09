Какими вагонами пополнится парк PKP Intercity

Польская транспортная компания заказала 38 двухэтажных семивагонных поездов. Чтобы их сформировать, нужно 228 двухэтажных неуправляемых вагонов и 38 тягачей с кабиной для машиниста (САВ).

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Каждый поезд состоит из одного рулевого вагона CAB, одного вагона COMBO и пяти вагонов UNI. В общей сложности в них можно разместить не менее 650 пассажиров. Все поезда будут оснащены Wi-Fi и мультимедийной системой информирования пассажиров.

Кроме того, в вагонах будет специальный автомат с горячими напитками и едой. А в вагоне COMBO предусмотрены места для маломобильных групп населения.



Двухэтажный поезд PKP Intercity / Фото intercity

Где будут курсировать двухэтажные поезда

Новые поезда должны обслуживать самые загруженные маршруты. Они выйдут на рейсы, которые будут соединять Варшаву и Гдыню, Ольштын, Белосток, Тересполь, Люблин, Радом, Кельц, Краков, Лодзь, Торунь и Быдгощ.

Многоэтажные вагоны станут новинкой в ​​нашем парке и позволят нам эффективно обслуживать пассажиров, путешествующих между крупнейшими польскими агломерациями, в частности для работы или учебы. Технические возможности транспортных средств будут адаптированы к модернизированным железнодорожным путям, что позволит совершать поездки со скоростью до 200 километров в час,

– говорит Марек Хранек, президент правления PKP Intercity.

Первые 3 локомотива, 2 рулевых вагона и 12 центральных вагонов должны быть поставлены компании не позднее 31 декабря 2023 года.

Как будут выглядеть новые вагоны изнутри



Фото intercity



Фото intercity