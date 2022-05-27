У Варшаві запрацював загальнодоступний безкоштовний магазин

У польській столиці з'явився перший доступний усім магазин, де речі можна взяти безкоштовно. Детальніше про проєкт розповідаємо у нашому матеріалі.

Що відомо про концепцію нового безкоштовного магазину в Варшаві

Так, у районі Saska Kępa, що у Варшаві, запрацював безкоштовний магазин Dzielnia. У ньому жителі столиці можуть обмінюватися всім необхідним: від предметів щоденного вжитку й одягу до книг та навіть побутової техніки.

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Такий собі екомайданчик розташований за адресою вулиця Berezyńska, 27A. Сюди кожен може принести свої речі, які більше непотрібні, і взяти щось з того, що в магазині залиши інші учасники такої ініціативи.



Безкоштовний магазин Dzielnia / Фото Warszawa Nasze Miasto

Графік роботи магазину Dzielnia

Робочі дні: вівторок, середа, четвер, пятниця, субота;

вівторок, середа, четвер, пятниця, субота; Робочі години: у будні дні – з 17:00 до 20:00, а в суботу – з 12:00 до 16:00.

У рамках проєкту "Podaj Dalej" безкоштовні магазини надалі будуть відкривати й в інших районах Варшави. Ініціаторами стали екоактивісти, які хочуть створити у столиці Польщі мережу майданчиків, що просувають філософію zero waste ("Нуль відходів") та спільне споживання.

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