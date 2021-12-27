Варшава увійшла до рейтингу найкрасивіших нічних міст світу
Джерело:Premier Inn
Варшава посіла п'яту сходинку в рейтингу найкрасивіших нічних міст світу. Нижче за неї розташувалися, зокрема, такі міста, як Берлін, Дубаї та Нью-Йорк.
Відповідний рейтинг опублікувала британська мережа готелів Premier Inn. Там закликали вивчати улюблені міста не лише вдень, але й у нічний час. Мовляв, тоді їх можна відкрити для себе по-іншому.
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Як формували рейтинг
У Premier Inn проаналізували ті світлини в інстаграмі, де автори залишали хештег #citybynight (у перекладі – "місто вночі". Чим більше фото публікували з конкретного міста, тим більше шансів у нього було, аби піднятися у списку.
Рейтинг найкрасивіших нічних у світі:
- 1 місце – Париж;
- 2 місце – Лондон;
- 3 місце – Афіни;
- 4 місця – Рим;
- 5 місце – Варшава.
Детальніше про результати
Парижу вдалося підійнятися на першу сходинку із вражаючим результатом у понад 1 мільйон хештегів. На більшості опублікуваних фото красувалася Ейфелева вежа. Британська столиця посіла друге місце з 231 тисячою знімків. Трішки менше – 182 тисячі – в Афін, що дозволило місту опинитися на третьому місці. Далі з результатом у 174 тисячі хештегів йде Рим, а замикає п'ятірку лідерів саме Варшава. Користувачі опублікували близько 160 тисяч нічних фото польської столиці.Цікаво! У першій двадцятці – аж 5 італійських (Рим, Флоренція, Болонья, Турин та Мілан) та 5 французьких міст (Париж, Ліон, Тулуза, Бордо, Марсель).