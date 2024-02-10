Принесе "нещастя": валізку якого кольору не можна брати у подорож

Найчастіше ми обираємо валізку за принципом: щоб була естетичною й вмістила все необхідне. Однак експерт з питань безпеки у мандрівках вказав на важливу деталь. Нехтувати нею не варто.

За словами експерта Джонні Джета, аби подорож минула вдало, потрібно відмовитися від валізок чорного кольору. Бо вони, хоч і не чорні коти, але можуть принести нещастя й зіпсувати подорож.

Зверніть увагу Популярна авіакомпанія почне зважувати пасажирів перед вильотом: що відомо про нововведення

Джет зауважив, що справа тут не в забобонах. Все – набагато простіше й зрозуміліше: чорна валіза – найпоширеніша у світі. Отже, її:

найпростіше загубити;

найважче ідентифікувати.

З таким успіхом ви можете прилетіти в нове місто або навіть нову країну й залишитися без свого багажу. Одна з найнеприємніших ситуацій у житті мандрівника або мандрівниці.

Які валізки першими впадають в око злодіям

Окрім того, людям рекомендують уникати аж надто барвистих валіз. За словами експертів з безпеки, така валіза серед тисяч інших привабить погляд потенційних злодіїв. З погляду безпеки та людського фактору – чорна валізка була б ідеальним варіантом. Якби не те, про що ми писали раніше.

Загалом мандрівникам нагадують про правила безпеки в аеропортах. Потрібно бути уважними та обережними, аби від відпустки чи навіть поїздки у справах залишилися приємні спогади, а не розчарування й сльози.