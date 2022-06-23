У Валенсії українців просять виселитися

Все через початок літа. Оскільки туристичний сезон розпочато, до Іспанії прибуває дедалі більше мандрівників, тому українських переселенців попросили звільнити житло у Валенсії.

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Це стало відомо із безліччі запитів від українських переселенців до благодійної асоціації "Калина". Вони просять про допомогу з переїздом у інше житло.

Більшість з тих, хто звернувся за допомогою з переїздом, отримали будинки в Бенікасімі та Оропесі. Це два найпопулярніші туристичні міста у провінції Кастельон, де ціни на житло для відпочинку різко зросли із закінченням пандемії,

– повідомили в організації.

В "Калині" зауважили, що ті ж українці, які отримали помешкання у Валенсії завдяки офіційним благодійним фондам, виявилися більш захищеними від виселення.

Водночас представники організації закликають іспанську владу допомогти із поселенням жінок та дітей у регіоні.

Українців попросили виїхати із готелів у Болгарії

З 1 червня українці, що безкоштовно проживали в готелях Болгарії, були змушені їх покинути або оплачувати самостійно. Все через закінчення гуманітарної держпрограми. Влада Болгарії заявила, що з початком літнього туристичного сезону не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях.

Ті, хто не знайшли роботу та не можуть оплачувати житло, будуть розселені в муніципальних або державних гуртожитках – буде забезпечено 15 тисяч ліжок.

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