Так, квартири в оренду шукають не лише мандрівники з різних країн, але й наші біженці, які приїхали до Іспанії рятуватися від війни в Україні. Тож якщо ви раптом вирішили зупинитися в Барселоні чи в інших іспанських містах на кілька днів, тижнів чи навіть років, тоді ловіть перелік ресурсів, які пришвидшать ваш пошук помешкання.

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Основні сайти з оренди житла в Іспанії

Короткострокова оренда. На цих сайтах можна бронювати квартири по днях та тижнях:

Довгострокова оренда. На цих ресурсах представлене тимчасове житло від 3 до 11 місяців. А також є варіанти на тривалий термін з підписанням контракту на п'ять років та обов'язковим проживанням не менше 6 місяців.

Житло для біженців. Тут можна знайти варіанти помешкання, яке надається безкоштовно:

За що доведеться платити при оренді квартири в Іспанії

Плануючи винаймати квартиру в Іспанії, слід пам'ятати, що вартість нерухомості складається із двох частин – орендна плата та комунальні платежі.

На вартість оренди впливає кілька факторів: місто, район міста, віддаленість від моря, наявність ремонту, тип нерухомості тощо. Разом з тим, з комуналкою теж не так все просто. Ціна на платіжках може також різнитися в залежності від будинку, в якому орендуєте квартиру. Адже сусіди можуть оплачувати газ, світло та воду за різними схемами, тому суми можуть дещо коливатися.

Тож будьте готові додати до зазначеної ціни ще й вартість комуналки. Наприклад, для квартири із залом та двома спальнями розмір комунальних платежів складе 100 євро у літній час та 200+ у зимовий.

Скільки коштує оренда у різних містах Іспанії

Апартаменти на одного в центрі міста коштуватимуть близько 500 євро в місяць. Трикімнатна квартира обійдеться майже у 900 євро. На околиці цифри дещо прийнятніші – близько 400 євро за 1-кімнатну квартиру та понад 600 євро за 3-кімнатну.

Ібіца – одне із найдорожчих місць Іспанії. Тут нерухомість на 1 особу коштуватиме 830 євро на місяць, якщо говорити про центр. На околицях цінник може досягати 700 євро. У Севільї пропонують житло по 550 і 420 євро відповідно, а Більбао буде трохи дорожчим – 750 євро в центрі та 580 євро на околиці.

Знову ж таки не забувайте, що це лише вартість оренди (без комуналки).

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