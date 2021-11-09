Вакцина проти COVID-19 у Варшаві: як українцю отримати щеплення без PESEL

У Польщі триває активна кампанія з вакцинації проти COVID-19. Щепитися можуть всі охочі, зокрема й українські трудові мігранти, які не мають номера PESEL.

І хоча зробити це трохи проблематично, але все ж можливо. Розповідаємо, як та де отримати щеплення проти коронавірусу без PESEL у Варшаві.

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У Польщі вакцину від коронавірусу може отримати будь-який іноземець, який легально перебуває в країні.

Якщо у вас є PESEL:

зателефонуйте на номер 989 і запишіться на вакцинацію;

перейдіть за посиланням та оберіть пункт вакцинації.

Що таке PESEL? Це аналог українського ідентифікаційного коду в Польщі. Його може отримати іноземець, який перебуває у країні понад 30 днів.

Якщо у вас немає PESEL:

Зверніться до терапевта в будь-якій POZ (базова медична опіка), де лікар повинен виписати направлення. Однак замість номера PESEL туди впишуть номер паспорта. Після цього можете записуватися на вакцинацію за тією ж схемою, яка вказана в інструкції вище.

Також є пункти вакцинації, де на місці працює лікар, що може виписати вам направлення й одразу ж зробити щеплення.

Де отримати щеплення проти коронавірусу

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SZPZLO Warszawa-Ochota (Skarżyńskiego 1);

Vaxmed (Generała Kazimierza Sosnkowskiego 1C);

Hala sportowa OSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25;

Stacja Pogotowia Ratunkowego "Mazovia" (Chelmska 12);

Przychodnia rodzinna dr Zdziebłowskiej (Rozłogi 18);

POLMED (Twarda 18);

Corten Medic Medical Center (Pasaż Ursynowski 9);

Stay Healthy Clinic (Klobucka 8A/lok. U4);

Pałac Kultury i Nauki щовівторка, щоп'ятниці та на вихідних з 8 до 18;

Stadion Narodowy (al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1).

Як отримати електронний сертифікат вакцинації у Польщі

Щоб виробити в Польщі електронний сертифікат вакцинації міжнародного зразка, потрібно: