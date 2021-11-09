І хоча зробити це трохи проблематично, але все ж можливо. Розповідаємо, як та де отримати щеплення проти коронавірусу без PESEL у Варшаві.

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У Польщі вакцину від коронавірусу може отримати будь-який іноземець, який легально перебуває в країні.

Якщо у вас є PESEL:

  • зателефонуйте на номер 989 і запишіться на вакцинацію;
  • перейдіть за посиланням та оберіть пункт вакцинації.

Що таке PESEL?

Це аналог українського ідентифікаційного коду в Польщі. Його може отримати іноземець, який перебуває у країні понад 30 днів.

Якщо у вас немає PESEL:

  1. Зверніться до терапевта в будь-якій POZ (базова медична опіка), де лікар повинен виписати направлення. Однак замість номера PESEL туди впишуть номер паспорта.
  2. Після цього можете записуватися на вакцинацію за тією ж схемою, яка вказана в інструкції вище.

Також є пункти вакцинації, де на місці працює лікар, що може виписати вам направлення й одразу ж зробити щеплення.

Де отримати щеплення проти коронавірусу

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SZPZLO Warszawa-Ochota (Skarżyńskiego 1);
  • Vaxmed (Generała Kazimierza Sosnkowskiego 1C);
  • Hala sportowa OSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25;
  • Stacja Pogotowia Ratunkowego "Mazovia" (Chelmska 12);
  • Przychodnia rodzinna dr Zdziebłowskiej (Rozłogi 18);
  • POLMED (Twarda 18);
  • Corten Medic Medical Center (Pasaż Ursynowski 9);
  • Stay Healthy Clinic (Klobucka 8A/lok. U4);
  • Pałac Kultury i Nauki щовівторка, щоп'ятниці та на вихідних з 8 до 18;
  • Stadion Narodowy (al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1).

Як отримати електронний сертифікат вакцинації у Польщі

Щоб виробити в Польщі електронний сертифікат вакцинації міжнародного зразка, потрібно:

  1. Зробити щеплення проти COVID-19 тією вакциною, яка дозволена для використання в ЄС. Це дві дози вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca або одна доза препарату Johnson & Johnson.
  2. Отримати паперову довідку про вакцинацію та перекласти її польською мовою у присяжного перекладача.
  3. Представити оригінальний документ та присяжний переклад в пункті вакцинації у Польщі та підписати на місці згоду на обробку персональних даних.
  4. Отримати персональний сертифікат.