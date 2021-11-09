І хоча зробити це трохи проблематично, але все ж можливо. Розповідаємо, як та де отримати щеплення проти коронавірусу без PESEL у Варшаві.
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У Польщі вакцину від коронавірусу може отримати будь-який іноземець, який легально перебуває в країні.
Якщо у вас є PESEL:
- зателефонуйте на номер 989 і запишіться на вакцинацію;
- перейдіть за посиланням та оберіть пункт вакцинації.
Що таке PESEL?Це аналог українського ідентифікаційного коду в Польщі. Його може отримати іноземець, який перебуває у країні понад 30 днів.
Якщо у вас немає PESEL:
- Зверніться до терапевта в будь-якій POZ (базова медична опіка), де лікар повинен виписати направлення. Однак замість номера PESEL туди впишуть номер паспорта.
- Після цього можете записуватися на вакцинацію за тією ж схемою, яка вказана в інструкції вище.
Також є пункти вакцинації, де на місці працює лікар, що може виписати вам направлення й одразу ж зробити щеплення.
Де отримати щеплення проти коронавірусу
- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SZPZLO Warszawa-Ochota (Skarżyńskiego 1);
- Vaxmed (Generała Kazimierza Sosnkowskiego 1C);
- Hala sportowa OSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25;
- Stacja Pogotowia Ratunkowego "Mazovia" (Chelmska 12);
- Przychodnia rodzinna dr Zdziebłowskiej (Rozłogi 18);
- POLMED (Twarda 18);
- Corten Medic Medical Center (Pasaż Ursynowski 9);
- Stay Healthy Clinic (Klobucka 8A/lok. U4);
- Pałac Kultury i Nauki щовівторка, щоп'ятниці та на вихідних з 8 до 18;
- Stadion Narodowy (al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1).
Як отримати електронний сертифікат вакцинації у Польщі
Щоб виробити в Польщі електронний сертифікат вакцинації міжнародного зразка, потрібно:
- Зробити щеплення проти COVID-19 тією вакциною, яка дозволена для використання в ЄС. Це дві дози вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca або одна доза препарату Johnson & Johnson.
- Отримати паперову довідку про вакцинацію та перекласти її польською мовою у присяжного перекладача.
- Представити оригінальний документ та присяжний переклад в пункті вакцинації у Польщі та підписати на місці згоду на обробку персональних даних.
- Отримати персональний сертифікат.