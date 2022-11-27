Так, собаки для іспанців – це найвірніші друзі, і часто у сім'ях живе не один пес. У зв'язку з цим по всій Іспанії є багато зоомагазинів та ветеринарних клінік. І утримання домашніх улюбленців обходиться не дешево.

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Правила утримування домашніх тварин в Іспанії

Щоб легально стати власником собаки, необхідно оформити на нього медичну книжку. Власники і собак, і кішок в Іспанії обов'язково повинні подбати про вживлення свому вихованцю під шкіру мікрочіпа, який є основним способом ідентифікації. Кожна тварина має обов'язково пройти вакцинацію від сказу. Крім цього, є кілька суворих законів щодо вигулів та іншого догляду за собаками.

Витрати на собак

Щеплення, здоров'я – в середньому 400 євро на рік

Послуги грумера та гігієна – приблизно 200 – 250 євро на рік

Їжа – приблизно 600 євро на рік

Страхування – близько 100 євро на рік

На жаль, загибель вихованця – це теж свої витрати. І про це треба знати. Насамперед треба анулювати чіп у ветеринарній, де його ставили. По-друге, необхідно домовиться про кремацію: індивідуальна коштує близько 300 – 400 євро, колективна – приблизно 100 євро. Якщо є страховка, то цим займається страхова компанія.

Домашні тварини, зокрема собаки – це велика відповідальність у будь-якій країні.