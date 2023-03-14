Законы могут отличаться
Каждая администрация имеет свой муниципальный указ, содержащий более конкретные правила содержания и выгула животных. А также всевозможные штрафы за нарушение.
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Покупая животное (здесь больше речь идет о котах и собаках), их обязательно нужно трогать и зарегистрировать в муниципальном реестре домашних животных.
Важно также создать официальную ветеринарную карту с отметками всех вакцин. При исчезновении, смерти, смене хозяина или адреса проживания необходимо сообщить это в муниципальный реестр.
Основные обязанности хозяев и штрафы
Что входит в обязанности хозяина:
- Владелец обязан предоставить животному место жительства, которое будет отвечать его потребностям. А также гарантировать его гигиену.
- Хозяин обязан принимать все меры для того, чтобы животное не внушало страх и не представляло угрозы для окружающих.
- Запрещается оставлять животных в машине и содержать животных на террасах и балконах.
- Запрещено содержать более 5 кошек или собак в жилом помещении, только со специальным разрешением.
Собаки любых пород должны выгуливаться на поводке. За несоблюдение – штраф до 300 евро. Животным запрещено заходить на детские площадки, также запрещено купание в фонтанах и прудах. Также не забывайте о своей ответственности за уборку животных. За несоблюдение этих обязанностей – штраф до 300 евро.