Таку заяву 31 серпня зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Надзвичайний стан, на думку ініціаторів, має тривати принаймні 30 днів.

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Що відомо про ідею введення надзвичайного стану на кордоні

У людей, що проживають там, збережеться можливість проводити масові зібрання. Але будуть введені суворі правила щодо права на володіння зброєю і боєприпасами. Якщо мова йде про появу в прикордонній зоні людей, які там не прописані, то в цьому випадку будуть введені далекосяжні обмеження і покарання, – заявив Матеуш Моравецький.

Якщо президент країни погодить це рішення, то надзвичайний стан буде охоплювати 115 населених пунктів в Підляському воєводстві та 68 населених пунктів в Люблінському воєводстві.

Чому у Польщі хочуть ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

В буферній зоні між Польщею і Білоруссю просто неба перебувають десятки біженців з Афганістану. Вони просять міжнародного захисту і притулку.

Наразі ні білоруські, ні польські прикордонники не пропускають їх на території своїх держав. У багатьох біженців немає елементарних засобів для існування. Деякі люди потребують медичної допомоги.