Ще 7 вересня у цьому українському садочку, єдиному поблизу Нью-Йорка, мав розпочатись новий навчальний сезон. Проте нищівний ураган Іда вніс свої корективи.

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Наслідки урагану для українського садочку

Директорка "Барвінку" Світлана Хмурковська розповідає, що заклад існує вже 10 років, і у жовтні колектив, батьки та діти мали святкувати ювілей. Натомість зараз всі намагаються оговтатись та осягнути масштаби нищівної катастрофи.

Через ураган Іда та зливу, яку він приніс, будівлю повністю затопило. Рівень води сягав майже півтора метра, і тримався протягом кількох днів.

У садочку щоденно навчались 18 дітей віком від 1,5 до 5 років. На жаль, через ситуацію, яка склалась, не всі зможуть повернутись до навчання,

– розповідає директорка.

Керівництво планувало, що коли ураган мине, вони зможуть повернутись до роботи протягом одного тижня. Однак, після оцінки масштабів заподіяної шкоди, у закладі заявили, що відновлення може тривати місяцями.

Що відомо про "Барвінок" поблизу Нью-Йорка

Заклад створили з ініціативи благодійної організації. Новоприбулі до Нью-Йорка українці обирають для дітей саме "Барвінок", оскільки плата за український садок майже вдвічі менша, ніж за американський.

Ми стараємось брати тільки те, що нам потрібно, щоб покрити поточні витрати. У сусідських садках батьки платять по 470 доларів за тиждень, а у нашому – лише 280 доларів,

– розповідає президент благодійної організації Павло Дуда.

Оскільки приміщення орендоване, ремонт у ньому робитиме власник. А ось яким коштом викладачі відновлюватимуть втрачену техніку, музичні інструменти, навчальні матеріали, книги та іграшки – поки невідомо. Тому керівництво та вихователі просять допомоги у діаспори.

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