Університет для поляків: що відомо про скандал в одному з польських вишів

19 липня Університет імені Адама Міцкевича (UAM), що в Познані, оголосив списки вступників. Оприлюднена статистика обурила корінне населення. Поляки масово висловлюють своє незадоволення значною кількістю іноземних абітурієнтів.

Негативні відгуки про навчальний заклад поляки залишають на форумах. Дійшло навіть до того, що в найстарішому ВНЗ Польщі вивісили плакат "Університет для поляків".

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Що відомо про скандал

Кількість іноземців, які висловили бажання вчитися у згаданому познанському виші, цього року перевищила очікування. Для прикладу, оприлюднений список майбутніх студентів психологічного факультету Університету імені Адама Міцкевича складається переважно зі слов'янських імен та прізвищ. Більшість вступників – українці та білоруси.

Така ситуація не сподобалася багатьом полякам. Наприклад, на одному з найпопулярніших польських форумів wykop.pl користувачі активно критикували лояльність ВНЗ до іноземців. Дехто з поляків писав, що Україна – це корумпована країна, в якій за гроші можна купити все, зокрема атестат, тому прирівнювати український атестат до польського – несправедливо.

Особливо місцевих обурює те, що навчання мігрантів відбувається за гроші польських платників податків. Більшість мігрантів, зазначають дописувачі, мають карту поляка, що робить навчання безплатним.

Міжетнічний конфлікт почав набирати обертів. Так, націоналістична організація "Загальнопольська молодь" повісила на паркані університету Адама Міцкевича (УАМ) плакат з написом "УАМ для поляків". Таким чином польські націоналісти продемонстрували свою незгоду з оприлюдненою статистикою результатів набору до університету.

На паркан польського ВНЗ почепили провокаційний плакат / Фото inpoland.net.pl

У порівнянні з польськими студентами кількість прийнятих іноземців надзвичайно велика, що обмежує можливості навчання наших земляків. Випускників середньої школи, які мріяли вчитися в університеті, позбавляють місця іноземці... Молоді, амбітні люди змушені їхати з міста, щоб вчитися за обраною ними спеціальністю. Багато з них більше не повернуться в Познань,

– йдеться в заяві протестувальників.