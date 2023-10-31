Місце біля вікна стане ще кращим: авіакомпанії знайшли спосіб скоротити час посадки

Американська United Airlines нещодавно оголосила про свої плани запровадити новаторську процедуру посадки, спрямовану на суттєве скорочення часу посадки пасажирів. Аналітики прогнозують, що цей інноваційний підхід прискорить процес до двох хвилин.

Експеримент розпочався вже цього тижня. Спочатку – на внутрішніх рейсах. Пізніше додасться кілька міжнародних.

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United Airlines скоротить час посадки до двох хвилин

Пасажирів економкласу розподілятимуть у черзі по місцях. Першими в літак запустять тих, хто вибрав крісла біля вікна, наступними – центральні, останніми – біля проходу. Тож крісло біля вікна стало ще кращим завдяки новій політиці цієї авіакомпанії.

Нова система не поширюватиметься на пасажирів бізнесу та першого класу, людей з пріоритетною посадкою, мандрівників з інвалідністю, дітей без супроводу та сімей з малечею до двох років.

Підхід WILMA: що треба знати

План під назвою WILMA для вікна, середини та проходу був випробуваний у кількох місцях і вважався таким, що дозволяє скоротити час посадки до двох хвилин.

Це розподіляє людей уздовж проходу літака, щоб більше людей могли одночасно покласти свій багаж. Це головне, що прискорює процес посадки,

— пояснює Джейсон Штеффен, доцент кафедри фізики Університету Невади, Лас-Вегас.

Занадто багато чекаючи в одній черзі на посадку, 10 років тому Штеффен розробив власну модель посадки.

Нова політика буде застосовуватися на внутрішніх рейсах і деяких міжнародних рейсах. Якщо експеримент пройде успішно, розповсюдять його на всі рейси авіакомпанії.

United Airlines вирішила тестувати новий спосіб посадки пасажирів у літаки / Фото United Airlines

Авіакомпанії віддають перевагу пріоритетній посадці

Поштовх до швидшої посадки також ускладнюється бажанням авіакомпаній продати ранню посадку або надати її елітним учасникам своїх програм для постійних пасажирів. Лише після того, як ці люди сядуть (зазвичай у передній частині літака), усі інші можуть сісти, пропустивши пріоритетних клієнтів на шляху до їхніх місць у задній частині салону.

Пріоритетна посадка заробляє гроші. До певного моменту ці гроші коштують більше, ніж хвилюватися про посадку на три хвилини раніше кожного разу,

— сказав мандрівник Сет Міллер.

Дві хвилини не мають великої різниці під час трансатлантичного рейсу, але на коротких маршрутах з інтенсивним трафіком – наприклад, між Гавайськими островами – затримки мають тенденцію до каскаду, що призводить до все більшого відставання пізніх рейсів від розкладу.

Якщо кілька пасажирів зволікають, складаючи сумку та знаходячи своє місце, в офіційній статистиці уряду це може вплинути на те, що рейс припав вчасно чи запізнився.