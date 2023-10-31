Эксперимент начался уже на этой неделе. Сначала – на внутренних рейсах. Позже прибавится несколько международных.
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United Airlines сократит время посадки до двух минут
Пассажиров экономкласса распределят в очереди по местам. Первыми в самолет запустят тех, кто выбрал кресла у окна, следующими – центральные, последними – у прохода. Так что кресло у окна стало еще лучше благодаря новой политике этой авиакомпании.
Новая система не будет распространяться на пассажиров бизнеса и первого класса, людей с приоритетной посадкой, путешественников с инвалидностью, детей без сопровождения и семей с детьми до двух лет.
Подход WILMA: что нужно знать
План под названием WILMA для окна, середины и прохода был испытан в нескольких местах и считался позволяющим сократить время посадки до двух минут.
Это распределяет людей вдоль прохода самолета, чтобы больше людей могли одновременно положить свой багаж. Это главное, что ускоряет процесс посадки,
– объясняет Джейсон Штеффен, доцент кафедры физики Университета Невады, Лас-Вегас.
Слишком многое ожидая в одной очереди на посадку, 10 лет назад Штеффен разработал собственную модель посадки.
Новая политика будет применяться на внутренних и некоторых международных рейсах. Если опыт пройдет удачно, распространят его на все рейсы авиакомпании.
United Airlines решила тестировать новый способ посадки пассажиров в самолеты / Фото United Airlines
Авиакомпании предпочитают приоритетную посадку
Толчок к более быстрой посадке также усложняется желанием авиакомпаний продать раннюю посадку или предоставить ее элитным участникам своих программ для постоянных пассажиров. Лишь после того, как эти люди сядут (обычно в передней части самолета), все остальные могут сесть, пропустив приоритетных клиентов по пути к их местам в задней части салона.
Приоритетная посадка зарабатывает деньги. До определенного момента эти деньги стоят больше, чем волноваться о посадке на три минуты раньше каждый раз,
– сказал путешественник Сет Миллер.
Две минуты не имеют большой разницы во время трансатлантического рейса, но на коротких маршрутах с интенсивным трафиком – например, между Гавайскими островами – задержки имеют тенденцию к каскаду, что приводит ко все большему отставанию поздних рейсов от расписания.
Если несколько пассажиров медлят, складывая сумку и находя свое место, в официальной статистике правительства это может повлиять на то, что рейс пришелся вовремя или опоздал.