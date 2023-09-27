"Укрзалізниця" збільшує кількість місць на популярний рейс до Польщі

"Укрзалізниця" розширює кількість місць на маршруті "Харків — Перемишль" до Польщі. У залізничній компанії оптимістично налаштовані, що оновлений розклад поїздів значно покращить сполучення між Харковом і Польщею.

УЗ збільшує місця на маршруті Харків — Перемишль

Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів. Деталі потяга за цим маршрутом – нижче у матеріалі!

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8 жовтня закінчуються ремонтні роботи на станції Перемишль, відтак поїзди №31/32 Запоріжжя – Перемишль, №35/36 Одеса – Перемишль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ – Перемишль повернуться до свого звичного розкладу руху, а склад поїзда №73/74 Харків – Перемишль збільшиться вдвічі,

– йдеться у повідомленні.

Рух маршруту поїзда №73/74 Харків – Перемишль:

Відправлення поїзда №73/74 в оновленому форматі з Харкова (від 7 жовтня) о 13:36, прибуття до Перемишля об 11:17.

Зворотно з Перемишля (від 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.

В УЗ зазначили, що оновлений формат курсування поїзда покращить сполучення Харкова з Польщею на додачу до рейсу Харків – Хелм.

Нагадаємо, призначений на час польських ремонтів додатковий рейс №119/120 Київ – Хелм продовжить курсування і після завершення ремонтних робіт, що означає +1 міжнародний рейс до вже звичного обсягу.

Відома дата запуску нового поїзда з України до Польщі

Польська залізниця оголосила про включення сполучення Рава-Руська – Варшава у свій розклад. Новий поїзд курсуватиме з 15 жовтня.

Згідно з розкладом на сайті польської залізниці, із Рави-Руської поїзд відправлятиметься з 11:00 і прибуватиме до Варшави (станція Варшава Всходня) о 17:29. Тривалість дороги – 7,5 годин. Поїзд курсуватиме із зупинкою на станції Люблін. З польської столиці поїзд відправлятиметься о 21:45. До прикордонної станції на Львівщині прибуватиме через 6,5 годин – о 5:15.

Потяги курсуватимуть щоденно. Передбачається, що за один рейс перевозитимуть до 240 пасажирів. Вартість квитка на потяг з Рави-Руської до Варшави поки невідома.