Можна буде вирушити з Києва до Перемишля. Рейси заплановані з 20 квітня.

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Відправлення потяга відбуватиметься щоденно з Києва о 17:00, а прибуття до Перемишля – о 05:00. У зворотному напрямку – відправлення з Перемишля о 08:00 і прибуття до Києва о 20:43.

Якщо ви плануєте прямувати далі, то не хвилюйтеся, що з транспортом будуть проблеми, адже станцією Перемишль організована хабова пересадка. Ви можете сісти на поїзди до Кракова, Берліна та Праги. Наприклад, з наступним графіком:

05:50 – поїзд Перемишль – Краків;

07:07 – поїзд Перемишль – Берлін;

07:22 – поїзд Перемишль – Прага.

В Укрзалізниці також нагадали, що квитки 2-го класу на поїзди TLK та IC безкоштовні для українців, які перетнули українсько-польський кордон з 24 лютого та належать до груп: діти до 18 років, жінки, чоловіки старше 60 років та чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Як проходить посадка в польські поїзди

Щоб сісти на потяг, слід заздалегідь отримати в касі безкоштовні квитки. Їх видають при наявності одного з документів:

закордонного паспорта громадянина України;

проїздного документа від УЗ на поїзд до Польщі;

повідомлення про присвоєння номеру PESEL з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

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