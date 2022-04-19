Можно будет отправиться из Киева в Перемышль. Рейсы запланированы с 20 апреля.

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Дополнительный рейс УЗ "Интерсити+" Киев – Перемышль

Отправление поезда будет ежедневно из Киева в 17:00, а прибытие в Перемышль – в 05:00. В обратном направлении – отправление из Перемышля в 08:00 и прибытие в Киев в 20:43.

Если вы планируете следовать дальше, то не беспокойтесь, что с транспортом будут проблемы, ведь станцией Перемышль организована хабовая пересадка. Вы можете сесть на поезда в Краков, Берлин и Прагу. Например, со следующим графиком:

05:50 – поезд Перемышль – Краков;

07:07 – поезд Перемышль – Берлин;

07:22 – поезд Перемышль – Прага.

В Укрзализныце также напомнили, что билеты 2-го класса на поезда TLK и IC бесплатны для украинцев, которые пересекли украинско-польскую границу с 24 февраля и относятся к группам: дети до 18 лет, женщины, мужчины старше 60 лет и мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Как проходит посадка в польские поезда

Чтобы сесть на поезд, следует заранее получить в кассе бесплатные билеты. Их выдают при наличии одного из документов:

загранпаспорта гражданина Украины;

проездного документа от УЗ на поезд в Польшу;

уведомление о присвоении номера PESEL с любым другим документом, удостоверяющим личность.