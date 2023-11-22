Австрія, Чехія та Польща: в Укрзалізниці анонсували нові міжнародні маршрути на 2024 рік

УЗ презентувала оновлений графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому з'явились 14 нових маршрутів — 11 внутрішніх рейсів та 3 міжнародних.

Наступного року Укрзалізниця планує запустити нові маршрути за кордон: Дніпро — Хелм, Чоп — Відень і Чоп — Прага. Що відомо про майбутні рейси — далі в матеріалі.

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Нові залізничні маршрути з України за кордон

У компанії розповіли, що новий графік руху потягів на 2024 рік розробили, врахувавши побажання пасажирів. У мобільному застосунку УЗ понад 7 000 користувачів залишили свої відгуки та пропозиції. Найбільше пасажири звертали увагу на покращення дефіцитних сполучень: гірських та міжнародних.

Загалом за час війни ми відбудували широку мережу міжнародних маршрутів. За обсягами практично компенсували трафік регулярних авіаційних рейсів. Також продовжимо розвивати й хабову модель перевезень, як для внутрішніх рейсів, так і міжнародних,

— зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Нові рейси Дніпро — Хелм, Чоп — Відень і Чоп — Прага запустять уже з 10 грудня. Після оновлення розкладу компанія матиме уже 22 міжнародні сполучення. За останні роки відбулося масштабне розширення. На початку 2022 року курсувало всього 9 міжнародних рейсів.

Поїзд №119/120 Дніпро — Хелм матиме зручне стикування у напрямку Варшави. Це на 4 години прискорить дорогу для дніпрян до польської столиці, якщо порівнювати зі сполученням через Перемишль.

Міжнародні потяги Чоп — Відень та Чоп — Прага матимуть стикування із низкою внутрішніх потягів, щоб пасажири могли дістатися із різних регіонів України.

Також компанія пришвидшує рух поїзда №35/36 Одеса — Перемишль. З Одеси до Перемишля час у дорозі скоротиться на 50 хвилин, а з Перемишля до Одеси – майже на 2 години.

Потяг до Австрії: маршрут Чоп – Відень та квитки онлайн

УЗ до кінця цього року дозволить онлайн продаж квитків на потяг до Відня. Також розкрили деякі подробиці нового маршруту Чоп — Відень, який з'явиться у 2024 році. Про нього розповів член правління Укрзалізниці, керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський.

Чоп стає потужним хабом. Чоп – Відень – це поїзд, який буде в нашому сполученні пов'язаний і з Києвом, і зі Львовом,

– заявив він.

Зараз до Відня та Будапешта курсують тільки два вагони на 60 місць, але австрійський напрямок є досить популярним. Тому Укрзалізниця планує збільшити кількість місць до 100 — 150. Потяг до Відня матиме рухомий склад, який до цього курсував з Австрії до Румунії.