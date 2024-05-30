Українцям виплачуватимуть гроші за повернення додому

У країнах ЄС наразі перебувають понад 4,2 мільйона українців. Соціологічні опитування свідчать, що у кращому випадку повернутися додому планують лише близько 50%.

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції ухвалив рішення про фінансову допомогу для українців, які вирішили повернутися додому. Про це повідомляють українські ЗМІ, інформує Закордон 24. Деталей наразі не розкривають.

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Варто зауважити, що гроші отримуватимуть люди, які повертаються в Україну вже після завершення бойових дій. Тобто у той час, коли їхньому життю та здоров'ю вже нічого не загрожуватиме.

Чехія допомагатиме українцям повертатися вже зараз

Чехія належить до країн, які прийняли найбільшу кількість біженців з України. Наразі держава готова допомогти їм повернутися додому. Для цього планують запустити спеціальну програму. Вона стартує вже у червні 2024 року й у тестовому режимі діятиме до листопада.

Наразі передбачено, що допомогу зможуть отримати 430 людей.

Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто за станом здоров'я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме в основному у придбанні квитків і в деяких особливо серйозних випадках у наданні швидкої допомоги,

– заявили у Чехії.

Окрім того, деякі Європи вже також розглядають варіанти запуску програм для біженців, аби допомогти їм повернутися в Україну після перемоги.