Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам миграции принял решение о финансовой помощи для украинцев, которые решили вернуться домой. Об этом сообщают украинские СМИ, информирует Закордон 24. Деталей пока не раскрывают.

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Стоит заметить, что деньги будут получать люди, которые возвращаются в Украину уже после завершения боевых действий. То есть в то время, когда их жизни и здоровью уже ничего не будет угрожать.

Чехия будет помогать украинцам возвращаться уже сейчас

Чехия относится к странам, которые приняли наибольшее количество беженцев из Украины. Сейчас государство готово помочь им вернуться домой. Для этого планируют запустить специальную программу. Она стартует уже в июне 2024 года и в тестовом режиме будет действовать до ноября.

Сейчас предусмотрено, что помощь смогут получить 430 человек.

Мы хотим предложить помощь тем, кто по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам хочет вернуться домой. Эта помощь будет заключаться в основном в приобретении билетов и в некоторых особо серьезных случаях в оказании скорой помощи,

– заявили в Чехии.

Кроме того, некоторые Европы уже также рассматривают варианты запуска программ для беженцев, чтобы помочь им вернуться в Украину после победы.