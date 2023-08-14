Украинцам упростили обмен водительских прав за границей
Теперь эти документы можно отправлять по почте. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.
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Он рассказал, что 8 августа Кабмин принял постановление, согласно которому водительское удостоверение можно будет пересылать через международные почтовые отправления.
Эта опция особенно актуальна в условиях полномасштабной войны России против Украины, когда граждане нашего государства, проживая за границей, смогут осуществить обмен водительского удостоверения через "Действие" или электронный кабинет водителя, получив пластиковый документ в почтовом отделении соответствующей страны,
– заявил чиновник.
При этом по состоянию на сейчас водительское удостоверение можно получить по почте только в пределах Украины.
Следует заметить, что постановление Кабмина пока не вступило в силу.
Водительское удостоверение можно обменять через "Действие"
По состоянию на сегодняшний день, водительское удостоверение можно обменять через приложение "Действие", или ЭКВ, и в пределах Украины, получить почтовой связью.
Для этого необходимо:
- авторизироваться в приложении "Действие";
- нажать "Услуги";
- нажать "Замена водительского удостоверения";
- выбрать причину замены;
- выбрать сервисный центр, где удобно забрать документ;
- подтвердить контактные данные и подписать заявление.
После этого нужно в течение 10 минут оплатить услугу. Если это не сделать, то заявление аннулируется.
За неполный год этой опцией воспользовались более 25 000 человек.