Українці "застрягли" на круїзному лайнері у Шотландії: що відомо про ситуацію
Джерело:marineinsight.com
Українці були вимушені покинути Україну через війну та шукати тимчасового прихистку в інших країнах. Кожна з держав запропонувала біженцям різні умови житла, працевлаштування, виплат тощо.
2000 українців "застрягли" на круїзних лайнерах у Шотландії
Чимало українців вирушили до Шотландії. Наприклад, в цій країні 2 тисячі біженців поселили на двох круїзних лайнерах. Вони мешкають там вже пів року. З одним із них незабаром закінчиться контракт і українцям доведеться шукати нове житло. Тобто, наразі біженці "застрягли" на лайнері без подальшого проживання. Влада пропонує інші варіанти вирішення ситуації.
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Уряд Шотландії уклав контракт із двома круїзними суднами, які стали тимчасовим притулком для біженців. Одне з них – MS Ambition – базується в Глазго, а друге – MS Victoria – пришвартоване в Единбурзі.
Контракт із першим спливає 31 березня, а контракт із MS Victoria продовжили до червня 2023 року.
На лайнері в Глазго з вересня 2022 року проживає 1 170 українців, зокрема 420 дітей. Біженцям на борту надали доступ до:
- ресторанів;
- дитячих ігрових майданчиків;
- магазинів;
- місць загального користування.
Також українським переселенцям забезпечили доступ до медицини, соціальної підтримки та курсів англійської мови.
Який вигляд мають каюти різних класів / Фото ee.tallink