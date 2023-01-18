Українці "застрягли" на круїзному лайнері у Шотландії: що відомо про ситуацію

Чимало українців вирушили до Шотландії. Наприклад, в цій країні 2 тисячі біженців поселили на двох круїзних лайнерах. Вони мешкають там вже пів року. З одним із них незабаром закінчиться контракт і українцям доведеться шукати нове житло. Тобто, наразі біженці "застрягли" на лайнері без подальшого проживання. Влада пропонує інші варіанти вирішення ситуації.

Цікаво I'm Ukrainian: для українців у Європі запустили спеціальну платформу – в чому її особливість

Уряд Шотландії уклав контракт із двома круїзними суднами, які стали тимчасовим притулком для біженців. Одне з них – MS Ambition – базується в Глазго, а друге – MS Victoria – пришвартоване в Единбурзі.

Контракт із першим спливає 31 березня, а контракт із MS Victoria продовжили до червня 2023 року.

На лайнері в Глазго з вересня 2022 року проживає 1 170 українців, зокрема 420 дітей. Біженцям на борту надали доступ до:

ресторанів;

дитячих ігрових майданчиків;

магазинів;

місць загального користування.

Також українським переселенцям забезпечили доступ до медицини, соціальної підтримки та курсів англійської мови.

Який вигляд мають каюти різних класів / Фото ee.tallink